吳男吸彩虹菸生幻覺，撞死騎士還裸奔打人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

吳男吸彩虹菸生幻覺，撞死騎士還裸奔打人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

吳姓男子吸食「彩虹菸」後產生幻覺，誤認遭魔控制、有人追捕，前年5月高速衝撞停等紅燈的2機車騎士致1死1傷，吳男不但未停下還加速離去，甚至脫光衣物裸身攻擊路人，桃檢依殺人罪起訴，但桃園地院法官認為他是吸毒導致失去辨識能力，考量已與被害人達成和解，變更起訴法條依毒駕致人於死判刑5年半。

因事故喪命的吳姓騎士，3個女兒特地從台南北上到場聽判，直呼：「無法接受、實在判太輕！」認為吳男的行為根本是蓄意殺人，且明明就沒留在現場，為何肇逃部分無罪，將上訴到底。

家住蘆竹的27歲吳姓男子，2018年5月15日訪友後開車返家，近15點行經龜山區長壽路時，以時速60公里撞上正在停等紅燈的2部機車，導致2騎士當場人車飛起、重摔倒地，67歲吳姓騎士頭部重創、送醫不治，郭姓騎士也當場陷入昏迷，急救後撿回一命，但仍受腦震盪、暈眩症之苦。

吳男撞死人後不但未停下查看，還持續往前開，狂飆約800公尺，自撞貨車和分隔島，致車身多處凹陷、故障無法向前才停下，吳男隨即脫到只剩一條紅內褲、光溜溜下車，拔腿在路上狂奔，最後索性把內褲也脫了，全裸的吳男還持鐵製甩棍，揮舞攻擊路過機車騎士、企圖奪車，路過民眾見狀紛紛尾隨、圍捕，和趕抵的警方將吳男逮捕送醫。

吳男經抽血沒有酒精或是常見毒品的反應，但卻驗出三級毒品「彩虹煙」成分，他坦言4月起開始吸食「彩虹煙」出現幻覺，認為遭人跟蹤、議論，案發當時以為被追殺，明知前面有車仍因緊張、沒有停下「開很快撞過去」。

經鑑定，吳男案發時因用毒失去辨識能力，吳男也自述「遭魔控制」、路人都是魔的手下，當下只想逃，桃園地院法官認為，他案發時是因吸食彩虹菸導致思考行為已嚴重缺損、脫離現實，才發生事故和脫衣赤裸打人的失序行為，並未有殺人故意，考量他無前科、已與家屬和解、且彩虹菸當時並非列管毒品，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判刑5年半。

(中時 )