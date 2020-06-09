勞動部長許銘春今天特地南下與雲嘉南地區面臨減班休息的30多家廠商座談。(曹婷婷攝)

新冠肺炎疫情造成各行各業都受影響，為了解受影響的企業需求，勞動部長許銘春今天特地南下到台南應用科大與雲嘉南地區面臨減班休息的30多家廠商座談，另也關注企業運用「充電再出發訓練計畫」與「安心就業計畫」成效；她鼓勵廠商趁疫情期間「蹲馬步、練功夫」，優化企業體質，協助提升勞工職能，為未來做好再出發準備，也強調政府會全力協助受疫情影響的勞工與企業。

許銘春今天在勞動力發展署長施貞仰、南應大校長黃宗成、雲嘉南分署長劉邦棟、官田工業區廠商聯誼會理事長季惠卿、台南市總工業會理事長蔡明忠與和順工業區廠協會理事長陳文祥陪同下出席座談會，現場傾聽包括製造業、機械設備業、餐飲旅宿業、紡織業與零售業等不同領域30餘家企業代表心聲，了解廠商需求。

會中，不少廠商對勞動部雲嘉南分署主動關懷並派員進場協助申請相關紓困計畫表示感謝，也對這場座談會能與部長面對面交流、給建言表達肯定。 「護勞工、挺企業是政府責無旁貸的責任」，許銘春說，此次疫情對產業及就業市場造成衝擊，政府會持續推動相關紓困措施，希望幫助勞工與企業共渡難關。

針對減班休息的企業與勞工，勞動部現已推出「充電再出發訓練計畫」，以穩定勞雇關係為目標，補助企業員工訓練費用最高350萬元，另也補助參訓勞工每小時158元，每月最高1萬8960元津貼；針對辦訓能力不足的微型企業員工或無法參訓的員工亦有「安心就業計畫」可選擇，由政府補助勞工減班休息前後投保薪資差額的50％，每月最高可領1萬1000元，協助勞工穩定生計。

許銘春表示，針對各項紓困計畫的推動，勞動部會持續傾聽企業勞工心聲，對計畫採取更彈性的作法，如「充電再出發訓練計畫」除原先規畫可由公司辦訓，或就近到勞動力發展署所轄分署受訓外，日前也放寬條件，開放勞工可居家線上上課，自主選擇參與勞動力發展數位服務平台的線上課程，為就業再次做好準備。

許銘春也以「蹲馬步、練功夫」鼓勵廠商，趁疫情期間運用紓困方案充電，強化勞工競爭力，讓企業能走得更長久。她說，勞動部將持續以「安穩、安心、安全」為主軸施政目標，希望能協助企業持續經營，讓勞工朋友都能安穩工作，安心打拚，並努力打造百分百安全的勞動環境，維護勞工與雇主權益。

(中時 )