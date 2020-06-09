中山醫學大學附設醫院小兒外科主任謝明諭指出，男童到院經Ｘ光檢查在腸胃道發現一釘書針。（馮惠宜攝）

台中一名1歲4個月大的小男童因腸胃炎就醫意外在Ｘ光片發現腸道裡面訂書針，由於有機會排出，醫師建議觀察四周，媽媽很緊張每天都要觀察寶寶便便裏有沒有釘書針，四周後證實釘書針還卡在闌尾，為避免腸道穿孔才以微創手術方式將釘書針取出，媽媽也鬆了一口氣。

中山醫學大學附設醫院小兒外科主任謝明諭指出，這名小男童，因為腸胃炎就醫，照X光才發現腸道裡面有一訂書針，媽媽回想家裏因工作經常散落釘書針，也不知兒子是那時吞下的，因醫師觀察釘書針已從胃部通過幽門，持續向小腸、直腸移動，且沒有出現腸道破裂的症狀，加上腸胃炎症狀已控制，因而建議看看會不會自行排出。

出院後男童媽媽每次孩子便便很仔細檢查尿布，希望能自行排出，但等了四周，再回院照Ｘ光仍卡在腸道，為避免造成腸穿孔，因而安排手術取出。

謝明諭指稱，手術採用傳統剖腹探查手術，從肚臍開一個一公分左右的傷口，再將腸道拉出檢查、復位，但在小腸完全沒發現訂書針，在術中X光定位，發現訂書針的位置在闌尾。於是將闌尾切除後，在闌尾標本內發現這支打開的釘書釘，牢牢釘在腸壁上。病童術後恢復良好，在手術後隔天就出院，恢復健康。

謝明諭指稱，兒童異物吞入的案例並不少見，常見異物吞入的年齡在6個月到6歲之間，而最常見的吞入物是硬幣，95％的異物都能順利排出，因此導致穿孔的機率小於1％，所以大多數都是以觀察為主，因為大多數的異物會在4-6天左右自行排出，最多4週，如屆時未排出就建議手術取出；但若孩子吞的是會吸水的物質像是水晶寶寶、兩顆以上的磁鐵、電池或出現吞嚥、呼吸困難或劇烈腹痛則應立即進行手術。

(中時 )