新型冠狀病毒疫情讓各行業加快擁抱數位化轉型，阿里巴巴旗下阿里雲宣佈，即日起至本財年年底（即2021年3月31日），將會在全球範圍內招聘5,000名技術人才，涵蓋網路、數據庫、伺服器、晶片和人工智慧領域，呼應今年4月底時宣佈未來3年投資2,000億元人民幣建設新一代數據中心的承諾。

阿里雲智能總裁張建鋒表示，中國企業的數位化過程以往估計需時3至5年，現在可能加速至1年內就能完成。他續說，全球各行各業客戶對數位化轉型的需求快速增長，阿里雲將會繼續致力提供世界一流的雲服務。為繼續全速前進。他表示，阿里雲將會在構建值得信賴的雲技術和服務的基礎上，持續引進致力於開拓先進雲智能技術的全球資訊科技人才。

阿里巴巴集團長期致力於人才培養及先進技術研究，例如在2017年10月成立的阿里巴巴達摩院就吸引了大量頂尖科技人才，致力於探索基礎科學和創新性技術研究，從事包括機器智能、視覺及圖像運算、自然語言處理、人機互動（或稱人機交互）及物聯網等範疇的工作。達摩院所開創的語音人工智慧、影像搜索及斷層影像分析等技術，已經透過阿里雲在海外落地，服務阿里雲全球客戶。

目前阿里雲的雲數據中心分佈在全球21個區域，擁有70多個安全和合規認證，為全球數百萬客戶提供服務。國際研究機構Gartner在今年4月底發佈2019年度資訊科技服務行業報告，阿里雲於IaaS（基礎設施即服務）的市場佔有率連續3年高踞亞太地區首位，全球市佔率亦持續增長，保持前三的排名。

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