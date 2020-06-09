中光電（5371）公佈5月份自結合併營收約35.62億元，月增8％，與去年同期相較則減少6％。累計今年前五個月合併營收為152.39億元，受到新冠肺炎疫情之影響，較去年同期減少18％。

受到海外疫情與鎖國等因素干擾，中光電影像產品5月份出貨量約5.9萬台，月減6％，而超短焦機種出貨比重拉高帶動平均出貨單價增加，使得合併營收達8.65億元，較4月份略為成長。累計影像產品109年前五個月出貨量約29.3萬台，年減5％；營收則約38.3億元，較去年同期減少28％。預期影像產品6月份超短焦機種出貨持續增加，整體出貨量將較5月份成長一成左右，且大型展演高端工程機可望逐步出貨亦將有助於平均出貨單價之提升。

由於產能與供應鏈趨於穩定，節能產品5月份合併營收達19.14億元，月成長3％，並較去年同期成長6％。其中TV產品出貨量月增12％，但營收約4.3億元月減14％，主要係中小尺寸TV出貨佔比較高，但隨著疫情趨緩以及歐美國家陸續解封，預期6月份起大尺寸TV需求將逐步增溫。Monitor產品因醫療級監視器出貨增加帶動營收月增9％達3.47億元。NB機種出貨則持續成長走勢，營收約9.51億元，較四月份增加15％。Tablet機種營收則約0.61億元，月減7％。五月份節能產品整體出貨量約426.9萬台，月成長12％。總計前五個月節能產品出貨量約1,649萬台，較去年同期增加2％，合併營收則約80.7億元，較去年同期減少10％。預期6月份節能產品整體出貨量將較5月份微幅減少或持平。

(工商 )