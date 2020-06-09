「超商老二」全家（5903）9日公告5月合併營收達73.13億元，年增14.06％，首次突破單月70億元關卡，刷新歷來單月新高紀錄；累計1～5月合併營收336.05億元，也同步創下歷史同期新高，年增9.28％，表現超亮眼！

全家表示，綜觀5月營運表現，主要受惠於店數、鮮食、一般商品的成長，加上後疫情振興經濟方案有效推升會員來店次數。其中，總店數較去年同期增加7％，鮮食成長超過一成，一般商品則成長近3％，皆有助營運維持穩健中持續向上。

首先針對店數成長，據全家統計，截至2020年5月底，全家全台總店數為3,658家，較2019年12月底的3,548家，5個月以來「淨增加」110店，持續推升整體營收向上。

其次是鮮食成長帶動，全家指出，5月整體鮮食業績年增超過一成，其中包括先後攜手「山海樓」、「台鐵便當」聯名，透過「星級庶民台式美味」成功驅動微波主食品類成長近兩成；另，疫情下的小確幸概念商品霜淇淋與甜點，亦翻倍成長，其中仙人掌口味霜淇淋、Lets cafe手工雞蛋布丁，是近期社群開箱上的熱門話題；Lets cafe現煮咖啡與茶飲品群，5月也成長逾兩成。

再者是一般商品，5月整體業績年增近3％，全家表示，主要是隨著氣溫升高、話題新品的推出，加上相關促銷活動搭配得宜，飲料、冰品業績都明顯推升。

展望6月，全家指出，氣溫商機的掌握仍是關鍵，將持續推出消暑的季節輕食、現煮飲料新品，以及啤酒、飲料促銷等，加上端午節預購來到銷售高峰期，預期將再挹注整體營運表現。

(工商 )