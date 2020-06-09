利菁、葉璦菱、方芳芳、徐乃麟、曾國城、郭子乾、巴戈、紀寶如、紀麗如等藝人9日出席台灣優質生命協會2020「感謝守護．永遠挺您」醫護警消感謝箱捐贈記者會，徐乃麟一到現場，便開心與利菁握手擁抱。利菁上半年暫停節目全心養喉嚨，透露23日會再開第3次手術，「以前最嚴重，那時每天工作，醫生說除非不說話，後來發現跟吃宵夜有關，那時主持完，半夜回家才吃第一頓。」努力調養身體的她不只聲音清亮許多，體重也成功減去5公斤，看起來明豔動人，目前正在努力籌備新專輯。

利菁前陣子臉書被盜，她當時看到盜版頁面，裡頭指稱她被檢舉，點入連結後跟周遭所有人確認，才知道是駭客，「幸好我10分鐘內立刻改掉密碼。」但她也強調自己分享這段過程，不是為了挑戰盜密碼者。去年同學韓國瑜與她在節目合體，談到對方她尚未開口，一旁方芳芳先妙答：「妳不是退出政壇了？這些不清楚吧。」利菁笑說：「一直都是爸爸和爺爺，我沒參加過，他們怎麼做應該有規畫，我們曾是同學，不管怎樣都有分情。」

紀麗如、郭子乾、徐乃麟、曾國城、方芳芳、內政部長徐國勇、葉璦菱、利菁、王彩樺、紀寶如與巴戈開心合影。（吳松翰攝）

而郭子乾一向擅長模仿政治人物，現場也幽默模仿韓國瑜，提出「3遺憾2感恩1祝福」，引發全場大笑，他受訪強調，自己模仿從不以黨派為出發，無論藍綠及立場，只要有感覺就會模仿，一點都不會擔心被粉絲罵，「不管是模仿誰，這些都是我的角色，粉絲也很理性，不會因此來罵我。」

(中時 )