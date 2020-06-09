行政院長蘇貞昌（左二）在高端疫苗總經理陳燦堅介紹下，參訪高端疫苗產線。（莊旻靜攝）

行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁等人9日下午前往位於新竹生醫園區的高端疫苗視察，總經理陳燦堅表示，最快可於今年年底，第一階段生產100萬劑新冠肺炎疫苗，蘇貞昌也允諾會傾力相助，希望疫苗生產速度不要遜於國外，使台灣成為亂世中的福地；至於被媒體問及高雄市長韓國瑜不會提出罷免無效之訴，蘇貞昌則快步離去，沒有回應。

陳燦堅在簡報中提及，目前第一階段100萬劑疫苗生產準備已經就緒，最快可於年底、今年第4季開始生產，包含SP-2抗原、GpG1018佐劑，以及生產疫苗等相關設備，均已備料。

蘇貞昌表示，此次新冠肺炎，全球有700萬人確診、40萬人死亡，不過台灣在政府、全民努力下，成為亂世中的福地，即使國內疫情趨緩、鬆綁，但疫苗仍十分重要，全世界都在期待疫苗可以早日出現，「台灣在這方面不能慢於全世界」，甚至要更快、更好。

蘇貞昌也表示，疫苗研發還需要政府一起配合，包含作業程序、人體實驗一期、二期、三期等，程序都非常嚴謹、不得疏忽，基於全民健康及期待，政府一定一點也不敢放鬆，「政府一定跟高端疫苗公司和台灣相關努力的業界，都會做最嚴謹的要求、最誠意的配合。」

蘇貞昌也表示，生產疫苗相當花錢，相關預算、政府經費支援等做後盾，「都不會缺少」，他也請高端加油，「越快越好」，希望如防疫一樣被肯定。陳其邁與衛生福利部長陳時中、科技部長吳政忠、國家發展委員會主委龔明鑫、新竹縣長楊文科、立委林思銘、邱顯智等人均到場。

(中時 )