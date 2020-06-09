隨著OPEC+聯盟的史上最大減產協議將延長至7月，國際油價漲聲不停，截至6月8日收盤價，布蘭特原油期貨價格報在每桶40.8美元，這已經是連3個交易日站穩40美元關卡。不過，高盛最新的研究報告指出，這波油價漲勢恐怕將告終。

截至台北時間9日晚間5點45分，布蘭特期油每桶下跌0.74美元或1.81%、暫收40.06美元；紐約西德州原油(WTI)7月交割期貨每桶價格0.92美元或2.41%、暫收37.27美元。因應全球原油市場巨大變化，英國石油公司計畫全球裁員1萬人，並計畫轉型投資再生能源。

自沙烏地阿拉伯與俄羅斯為了搶奪新冠肺炎疫情後的市場份額，2大產油國大打價格戰，導致WTI 5月交割期貨在結算日前1日(4月21日)崩跌，創下每桶負37美元收盤價，寫下史上首次「負油價」紀錄。

不過，隨著OPEC+在4月17日達成每日減產970萬桶原油協議，以及美國頁岩油公司減產每日產能下，原油市場5月觸底反彈，短短1個月內布蘭特期油、WTI價格翻倍漲，原油市場也從原本的空頭轉為多頭情緒，加上新冠肺炎疫情趨緩，全球各大城市開始解封，大陸原油需求也回到疫情前的量能。

據《路透》報導，高盛表示，未來原油需求高低仍不確定，加上庫存仍處在滿載狀態，此前因這2大因素讓煉油利潤率降至史上未有程度，若油價以如此迅速拉回，布蘭特期油可能回落至35美元，若以現在的40美元關卡來計算，等於是有逾12%的跌幅空間。

(中時電子報)