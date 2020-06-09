今年首季飛入黑天鵝衝擊經濟，但房價居冠全台的台北市房市交易亮眼，根據台北市實價登錄第一季統計資料，近4年1001~2000萬元住宅產品仍是主力，占比接近4成，而2000~3000萬住宅交易，首度突破2成，業者分析，換屋族也陸續進入市場，三房的交易增加，且不少交易屬於住宅大樓含車位，因此購屋總價在2千到3千萬的比例增加。

根據台北市實價登錄第一季統計資料，近四年台北市住宅購屋總價超過六成在2000萬以下，反觀總價超過9000萬的住宅，近四年的交易佔比逐年減少，近二年皆未達2.0%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，住宅市場買方以自用、首購居多，低總價為其訴求，市場上的供給及需求也穩定，故總價2000萬以下佔比最高，至於高總價市場，雖不時有指標性豪宅交易揭露，但比例上偏低，且多數高端買方期待價修，容易陷入價格拉鋸，因此成交不易。

近四年住宅交易總價區間，1001~2000萬元佔比最高，四年都在35.1%以上，交易比例次高者為總價1000萬元以下，交易佔比都在23.7%以上，佔比第三高為總價2001~3000萬元，且此區間有逐年成長的趨勢，今年首季達到20.0%，綜觀各總價區間，購屋總價在3000萬以下共佔整體交易約80.0%上下。

郎美囡分析，房市自盤整以來，主力買方為主，其中又以首購居多，因此購屋偏好低單價、低總價，主力房型在二房以內，隨著房市逐漸回溫，換屋族也陸續進入市場，三房的交易增加，此外，不少交易屬於住宅大樓含車位，因此購屋總價在2千到3千萬的比例增加。

觀察總價區間表，總價超過7000萬的交易比例則呈現逐年降低的走勢，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，豪宅市場自2014年起，政府從豪宅稅跟囤房稅，建商便不太推百坪以上豪宅產品，而2015~2017年主要是大量交屋挹注，導致7000萬以上產品交易占比提高。

(中時電子報)