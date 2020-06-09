苗栗縣通霄鎮通灣里第21屆里長黃美惠、第21屆第4選舉區鎮民代表洪文祥，先後因病逝世，苗栗縣選舉委員會依法於3個月內辦理補選作業，候選人登記9日截止，共有2人登記參選里長、4人登記參選鎮代，競爭激烈。

通霄鎮通灣里長黃美惠、第4選舉區鎮民代表洪文祥，分別於今年4月20日及5月20日因病逝世。苗栗縣選委會依《地方制度法》規定應於3個月內辦理補選完畢，6月3日開始領表，6月7日至6月9日在通霄鎮公所受理候選人登記，預計7月11日投票。

通灣里長補選2搶1，分別有69歲現任通灣里慈后宮主委溫李朝、65歲電腦公司經理陳中山登記參選，兩人政見均表達服務里民的熱忱，希望爭取經費建設通灣，兼任環保志工的溫李朝，重視社區環境，要成為專職里長服務里民；陳中山則希望促進里民福祉，讓里民以通灣為榮。

第4選區通霄鎮民代表則是4搶1，競爭激烈，分別有53歲鎮公所機要祕書鄭淑敏、25歲立委陳秀寶助理陳妤蓉、56歲通霄警友會埔口站長黃啟森、59歲前內島里長温泳建登記參選。

4人對建設通霄、振興產業經濟、促進青年回鄉、社會福利各有想法，鄭淑敏希望建立農漁產銷中心等，並推動培養國際人才；來自白沙屯的陳妤蓉則希望輔導青年就業、推廣宗教文化；黃啟森致力監督鎮政、爭取上級預算；温泳建則希望為民服務，改善道路及排水系統，活絡經濟。

(中時 )