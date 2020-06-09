高雄地檢署起訴年初查獲的國內最大代考集團，首腦是中油現任員工。中油今聲明，涉及此次舞弊考生，5年內不得再報考，並將回溯5年來是否有經黃嫌集團代考錄用者，如發現會依規定停止勞動契約。至於黃嫌，則是送交人事獎懲辦理，最重不僅開除，並會研究是否提損害名譽求償。

此案主嫌是中油新建工程處工程師黃耀進，找高材生當槍手替有意進入國營事業考生代考，收取高額佣金。今年1月進行中油2019年度僱用人員甄試複試時被一舉查獲。中油指出，這起案件是去年12月接獲考生涉及考試舞弊情資，研判極有可能為槍手代為應考，主動函轉法務部偵辦。

對於中油涉案員工處理，中油副總方振仁表示，涉案情形分三類，考試進行中就被查獲是找人代考者，依簡章規定5年內不得再報考任何中油大小試。第二類是透過該方式，之前就已考進公司者，這部分會根據起訴書名單，回溯追查，如確認會終止勞動契約，停止雇用。第三類就是涉案主嫌處理，黃姓員工因情節重大，會依人事獎懲規定辦理，最重不僅開除，還會研究是否傷害公司名譽，對其提起民事求償。

由於黃嫌進行代考業務已經5年，中油可能回溯自2016年後的考試晉用名單，如比對起訴書並確認，會進行上述處理。

後續中油已提出三防弊措施，包含要求考生報名時上傳近3個月照片、強化考生身分比對及監試、嚴格落實新進人員訓練考核期間評核等，維護考試公平性。

方振仁表示，除要求考生須用最新照片，考試時也會要求雙證件比對，如果考生近期有遺失重新申報者，會主動進一步了解。考進來後也有半年試用期，期間公司會加強管理檢測，以揪出不適任者。

(中時 )