駐日代表謝長廷9日針對台灣沒有在日本第1波入境解禁名單中表示，我們自己內部專家學者也沒有把日本列入第1優先，還列入第3，國際基本原則是平等、互惠，我們也會爭取，但我猜觀光客要恢復正常可能要10月以後。

謝長廷9日在東京代表處的例行記者會上表示，每個國家都在試探、摸索，情況也都不同。日本基本上外傳先解禁越南、泰國等4國，我個人認為日本的農業、工業需要研習生來幫忙收成，因為3、4個月研習生沒進來，許多日本的農作物都腐爛了，日本政府的壓力很大，這是人力需求的原因，所以先開放越南、泰國是合理的。

謝長廷指出，「我們當然也有交涉，基本上有些還需雙方瞭解，日本有110多個國家禁止入境，入境要隔離14天，相當不便。現在我們比較爭取的是有居留權的，我們台灣開放，他們也應該開放，還有商務、投資等少部分的我們也在交涉，至於觀光、打工、留學這部分，坦白講要再談一段時間。」

針對夏天有沒有希望開放之提問，謝長廷表示，台灣現在全力推國內旅遊，突然插入國外旅遊會很亂，也多少有風險。國人會懷疑，我們為什麼沒有(在第1波解禁名單中)，我們已在爭取，我們已經開放的部分日本也要開放，但大規模的開放沒有那麼快，我們自己內部專家學者也沒有把日本列入第1優先，還列入第3。他們外務大臣也講，基本上是平等、互惠，但各別情況不一樣會有差，但不能差太遠，我想這也是國際基本原則。」

(中時電子報)