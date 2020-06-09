資策會MIC表示，AI是全球企業進行數位轉型，數位策略中的重點項目。MIC表示，A輪與B輪的國際AI新創發展推估將在1.5~3年間進入成熟期，未來三年的垂直領域AI新創主要聚焦四大領域「醫療保健、零售與行銷、汽車、金融」，而水平領域AI新創則聚焦「生產力工具+AI」，將提供企業更多元的數位轉型工具，為營運帶來人力資源、流程管理以及銷售服務轉型。

資策會MIC產業分析師蘇醒文指出，流程管理趨勢值得注意，運用AI與RPA降低重複性人力仍為未來重點應用，另外，已有新創跳脫過往RPA的以虛擬為主，開始串接現實情境，提供從媒合到流程管理的一條龍服務。

蘇醒文觀測全球數位轉型趨勢，認為數位轉型並不限定大型廠商，近八成中小企業關注數位科技帶來的商業模式改變，且AI是轉型成功的關鍵因子。建議服務提供商應思考「數位轉型原生世代」族群，其對科技應用接受度較高、較願意嘗試，可考慮針對數位轉型原生世代提供簡易版、可協助降低管理成本的「輕應用」AI服務，不僅降低建置成本，另一方面降低管理成本類型的投資回報率（ROI）相對容易評估，較易吸引廠商導入。

《數位分身成為企業數位轉型利器 硬體業者可注意三大商機》

數位分身（Digital Twin）將成為企業數位轉型利器。資策會MIC指出，數位分身是結合智慧科技，透過數據蒐集、模擬分析對實體進行數位映射，如模擬工廠導入新設備的可能狀況。

產業分析師柳育林表示，臺灣硬體業者可注意數位分身帶動的LED、面板與XR顯示器商機，透過強化中上下游鏈結與軟硬整合，跳脫供應商單一角色，這除了是邁向AIoT與智慧顯示的關鍵，也有助於接軌數位分身的轉型商機，除此，可評估批量客製的可行性。

針對軟體端發展契機，資策會MIC表示，3D建模、AI等原生工具與平台多由國際大廠把持，臺灣業者須持續強化自主能力才能優先介接在地需求。柳育林指出，導入國際大廠方案的系統也須整合，臺灣系統整合業者應注意此波商機，同時也要重視數據保護與安全議題。針對應用端，數位分身屬於前瞻科技，管理者運用時也應由上而下建立企業DNA，另外由於數位分身需要不少前期建設成本，建議業者可從特定場域合作試驗開始。

(工商 )