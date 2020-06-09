台灣水泥9日召開股東會，董事長張安平表示，受新冠肺炎（Covid-19）影響，對今年營運看法謹慎，不過海外水泥事業仍照進度進行，今年進軍非洲象牙海岸預計Q3投產，大陸廣東韶關廠仍在建廠中，預計2021年投產。

台泥（1101-TW）9日召開股東會，公告子公司金昌石礦已經向環保署提送環現差（環境現況差異分析），主要因台北高等法院在2019年時推翻行政院認定，判決金昌石礦應補送環現差報告；董事長張安平指出，雖然不認同判決結果，但考量社會不需要對立，且有信心台泥能通過審查，已經在8日送件，但審查時間如果超過3個月，將影響國內1/3水泥供應。

總經理李鐘培針對台泥海外事業作出報告，指出台泥在2019年併購葡萄牙Cimpor後，產能利用率約50%，未來將鎖定周邊的歐洲、非洲市場，而進軍非洲象牙海岸所打造的環保水泥廠，，因受疫情影響，投產時間將延至Q3，產能預計約80萬噸。

除了事業報告外，今年的台泥股東會也很文青，背幕上有一首以新冠肺炎為主軸的新詩，在文末的作者名為「作仁」，這也是張安平的筆名；據了解，雲朗觀光集團每個月都會出刊雜誌，而在愛寫文章、新詩、英文詩的張安平每期都會以本名或者筆名撰寫以藝術、哲學為主題的文章。

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(中時電子報)