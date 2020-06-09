在美國明尼蘇達州發生，非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭到警察壓頸致死的事件後，全球各地線上、線下都開始以「Black Lives Matter」為名，發起抗議或聲援運動。繼不少音樂串流平台相應後，Google 也開始考量為 Chrome 移除白名單(whitelist)、黑名單(blacklist)這一類帶有種族歧視的描述說法，進一步讓「佛洛伊德案」帶來更為正面的影響力。

外媒報導指出，自 2019 年 9 月開始，Chromium 開放原始碼計畫(Chromium open source project)就開始推出「種族中立」(racially neutral)的程式碼編寫原則，提醒開發者要如何避免編寫帶有種族歧視字眼的程式碼或描述。舉網路瀏覽器中常見的黑名單(blacklist)、白名單(whitelist)為例，就建議修成阻止列表(blocklist)以及允許列表(allowlist)。

近日也被發現，或是為聲援佛洛伊德案，已經有 Chromium 計畫的開發者提交了一些程式碼，內容是計畫將 components/blacklist 全數替換成 components/blocklist，涉及了超過 2 千處的改動，非常值得紀念。

無獨有偶，近日也有美國攝影師提出，攝影器材中常見的「Master」、「Slave」字眼也應該藉此機會不要再使用，以免觸碰到黑人曾被奴役的歷史。在攝影閃光燈中，常以 Master 來標示發出訊號的裝置，而 Slave 則是用來指稱接收訊號的裝置。該攝影師建議使用 transmitter (發送者)、receiver (接收者)這一類更為中性的字眼來描述。

當然上述內容，有的人可能會覺得原本的使用方法無傷大雅，但也有可能部分較為敏感的人士，會感受到不舒服。到底尺度應該怎麼拿捏，考驗著各方決策者。然而，若能趁著相關議題被積極討論的時刻趁勢而為，也不失為一種智慧。

除了上述內容外，華盛頓特區(Washington, D.C.)市長 Muriel Bowser 日前將將白宮外一條街道漆上 Black Lives Matter 字樣，並且重新命名為 Black Lives Matter Plaza 。這一項改動已經被 Apple Maps、Google Maps 收錄，也可說是本次運動中相當值得紀念的一舉。

(科技)