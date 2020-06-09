屏東縣議員蔣月惠針對產業園區及西市場搬遷等議題進行質詢。(林和生攝)

屏東縣議員蔣月惠9日針對太平里民宅、西市場拆遷問題，及體育產業園區與健康產業園區等議題，於議會質詢屏東縣長潘孟安，雙方炮火猛烈，蔣質問「若任期內將民宅拆了，願不願意辭職謝罪」，潘不願回應，蔣隨即脫口而出「你俗仔」。

蔣月惠透過簡報提出多個問題，並要求縣長2分鐘說明，當時擔任主席的屏東縣議員潘連周見狀建議，「應該讓縣長完整回答，縣民才能瞭解縣府處置狀況」，蔣月惠聞訊後以質詢時間寶貴，要求主席「你不要插嘴」。

潘孟安多次想要答詢卻被打斷，只好雙手一攤、面露無奈，只好苦笑著說「蔣議員不要激動、慢慢說」。

蔣月惠眼見質詢時間即將走完，隨即要求潘孟安針對任職內是否拆遷民宅進行保證，並要求他若執意拆除，是否辭職謝罪？潘孟安則回應「我不會回答你這問題」，蔣隨即罵了一句「你俗仔」。直到質詢完畢，有其他人提醒，她才對這句話向潘孟安道歉。

(中時 )