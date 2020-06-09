台中榮民醫院嘉義分院將資近7億打造結合綠能、智慧的樂活溫馨長照園區，今9日舉辦動土祈福儀式。（呂妍庭攝）

台中榮民醫院嘉義分院將資近7億打造結合綠能、智慧的樂活溫馨長照園區，今9日舉辦動土儀式。（呂妍庭攝）

台中榮民醫院嘉義分院將資近7億打造結合綠能、智慧的樂活溫馨長照園區，今9日舉辦動土儀式。（呂妍庭攝）

隨高齡人口增加，長期照護需求提高，台中榮民醫院嘉義分院將資近7億打造結合綠能、智慧的樂活溫馨長照園區，預計3年內完工，將來可提供274個照護床位，9日動土儀式上，嘉榮院長李世強強調，此刻就是未來10年的開始，期待長期照護園區的啟動，能為雲嘉南地區民眾營造專業級醫療照護環境。

斥資6億9220萬元興建的樂活長照園區，佔地約1萬7007平方公尺，嘉榮規畫透過空間和植栽營造，讓民眾有居家情境，也有公園綠地可以放鬆、復健，今嘉義市長黃敏惠、國軍退除役官兵輔導委員主委馮世寬、台中榮總總院長許惠恒、嘉榮院長李世強等地方民代、貴賓都到場參與開工祝禱、動土儀式及祭祀祈福，共同祈求工程能如期如質完成。

黃敏惠表示，高齡化情況最嚴重的區域在雲嘉南，嘉市雖較年輕，但肩負著對鄰近縣市長照、醫療責任，今天長期照護園區的啟動，將成為照顧榮民及所有鄉親的地方。

馮世寬說，輔導會所屬榮民醫療體系多年來照顧榮民、榮眷及高齡長者，在高齡醫學照護上成效卓著，並以出院準備無縫銜接長照服務模式，成為全國各單位援引推廣運用，感謝李世強院長帶領的團隊，看到雲嘉地區高齡長者對於長照殷切的期待，積極努力實踐，打造安全、智慧、優質的長照園區。

許惠恒表示，嘉義分院為雲嘉地區區域級醫院，未來長照大樓朝符合高齡長者需求，以小規模化、單元化及像家一樣的友善環境的規畫配置，並以高標準的智慧建築與綠建築為目標。

李世強表示，今天這個時刻，是未來10年的開始，因為除了長照大樓啟動來照顧民眾外，接續還有主體醫療大樓規畫，讓雲嘉南地區民眾可獲得專業級的醫療照護。

(中時 )