新竹女中畢業生創作畢業歌曲自前年的「回眸」暴紅後，連續兩年拿下全台票選畢業歌第一名的竹女，今年校內就有7組畢業歌廝殺，其中一組「油雞C」創作的「青春‧妳」因曲風前衛迷人，在YouTube創下近15萬點閱率，還吸引名人、歌手前來留言朝聖。

「青春‧妳」一開場就笑場與走音連連，畫面殘影不斷，歌詞甚至全是次文化風格的火星文與注音文，內容則多為竹女人才有的回憶哏，但也暗藏著控訴與批判，歌曲段落連接部分生硬，手寫的字幕隨著歌曲的行進堆疊，甚至吼腔段落還出現整個畫面全堆滿歌詞的強烈。

如此前衛的畢業歌曲放上網不到一個月，點閱率衝上近15萬，還讓網路名人呱吉留言表示：「雖然我覺得你們不會被選上，但能做出這首歌的你們是最棒的。」歌手韋禮安則留言自嘲「我覺得我不會做音樂」，還有為數不少的網紅、名人紛紛留言朝聖，油雞C更因此受邀到獨立音樂媒體接受直播訪問，該曲被譽為「全國畢業歌頂點」。

油雞C成員林耿立、莊采宸、莊雯琪3人表示，創作的初衷只是希望能在學校公開播放此曲，未料因過於前衛最後所有競賽畢業歌曲全數改製CD播放。至於為何寫出充滿火星文注音文的歌詞，林耿立解釋是希望用可愛的方式模糊較為尖銳的歌詞，更是向她們喜愛的獨立樂團致敬。

「原本很擔心遭受批評。」油雞C成員們表示，當初很快速的創作出歌曲，歌詞很直接反映諸多學生心情，原以為會被責罵無聊等等，沒想到卻受到青睞，甚至引起大量關注，但她們也坦承不希望自己被這些聲量影響，要保持平常心。林耿立、莊采宸、莊雯琪3人目前已順利考上大學，充滿才華的她們仍會持續創作，下一個目標是想創作關於「我不需要」的書。

(中時 )