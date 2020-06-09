華為遭川普政府新禁令封殺，之前有分析師建議，台積電應發展一條非美半導體設備產線來服務大陸客戶，但台積電董應劉德音表示，跟美企合作能保持先進技術領先優勢，因此短期內不會改變使用美國半導體設備來生產。

在去年美國制裁華為時，知名半導體分析師陸行之就強烈建議台積電在10年內，一定要扶植發展認證一條100%非美半導體設備產線及使用非美認證IP，來服務20%的大陸客戶。

據了解，華為直接、間接（華為供應商下單給台積電）的訂單就占台積電營收約15~20%。

據鉅亨網報導，劉德音指出，台積電藉由與美國半導體設備業者合作，才能保持先進技術領先的地位，面對大國抗衡，能發揮最佳抵抗力，以及維持公司價值，他直言「短期內不會改變使用美國半導體設備來生產」。

劉德音還透露，台積電赴美設廠關鍵在於有美國政府補助，且工廠落腳亞利桑那州，主要是當地水資源相當充沛，電價很便宜，都使用綠電。

(中時電子報)