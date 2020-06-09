梁晁瑋（左）與妻子楊承蓁夫妻攜手返鄉，將位在秀水鄉番花路上的外婆家打造成文青甜點咖啡館，雖遇疫情攪局，半年來仍逐漸站穩腳步。（謝瓊雲攝）

自耕農賣文青咖啡；33歲梁晁瑋原本擔任電子工程師，耗費近3年時間籌備，去年底返回彰化秀水鄉老家，改裝外婆家的閒置老宅，變身文青甜點咖啡，不料開幕沒多久就遇上疫情衝擊，夫妻倆仍靠社群打出口碑，也成為熱門打卡點。

梁晁瑋在連鎖通訊行擔任電子維修工程師多年，愛喝咖啡的他婚後動念自己創業，獲得妻子楊承蓁支持，他先轉業到知名咖啡館練功，觀摩經營、空間動線規畫，並開始認真構思店面裝修風格與價格品項設定。但遍尋大台中都會區考察後，決定反其道而行，搬回秀水老家開店。

咖啡店位在秀水鄉金興村番花路上，附近有陶藝館、牧場、蛋糕店和文創傘店，加上社區發展協會營造，成為小型觀光聚落，常有來參訪的團體前來歇腳，除了有手沖單品咖啡，還有楊承蓁手作肉桂捲、蛋糕捲和磚壓吐司等甜點。

梁晁瑋苦笑說，花了3年多時間準備，在舅舅大力支持下，提供外婆家老屋空間改造，摩拳擦掌準備，不料開店不到3個月竟碰上新冠肺炎疫情，才建立的客群瞬間銳減，幸好沒有店租壓力，這幾個月來開銷勉強打平。

楊承蓁擅長網路社群，每天在粉絲專頁分享開店日常，與熟客們維持互動也開拓客源，尤其許多限定版限量甜點，吸引許多不同年齡層客群和鄰近鄉鎮貴婦慕名而來，逐漸打出知名度。

(中時 )