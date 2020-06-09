高雄市長韓國瑜罷免案通過當天，議長許崑源墜樓身亡，加上議員王浩宇、梁文傑等人言論，引發韓粉不滿，更有人號召13、14日上凱道「討公道」，其中挺韓大將「杏仁哥」也在臉書號召大家參與。不過，到了下午，杏仁哥突然開直播表示，因為時間上的關係，他不會參與613凱道集會。

杏仁哥在直播中提到，韓市長發文這段時間以來，大家都相當關心市長動向，因此市長決定也會跟大家報告，解職後也會沉澱，個人認為支持啦，既然韓國瑜已表明尊重高雄市民決定，後來認為看到韓市長暫時要休息一段時間，予以尊重，「因為我觀察裡面沒有一個韓粉所發起的，所以我號召，但是若網友們有其他聲音訴求，你們要去，我當然也是支持，不過，市長尊重市民決定，所以這公道尊重市長，『暫時不討』；但是這不代表是韓粉決定，我去了有『象徵性』，我去的話別人會把我貼政治的『韓粉』標籤！這也不太好」。

杏仁哥表示，自己的訴求很簡單，黨政軍退出媒體、校園，甚至退出司法，這次高雄罷免案落幕，也不再去討論任何事情，其他都是個人行為，像昨天去王浩宇服務處是百分之百正當性；他說，知道台北很多朋友希望他到，但是真的很抱歉，「現在這階段，我們議長在治喪期間跟議長公祭完之後，再來做下一步打算。」感謝大家誠心邀請，請體諒也見諒。

杏仁哥重申，6月13日上凱道並不是韓國瑜的意思，他去參加也有些不方便，但如果想去現場的網友們覺得民進黨需要改進，有什麼的聲音或訴求，都會予以尊重，可是若是以韓粉名義來參加，「我認為這段時間還是不妥」，既然市長說要尊重市民意見，希望也分享這項訊息，且韓國瑜已經辛苦，也需要休息一段時間，那他們也會把高雄守好、監督好。

(中時電子報)