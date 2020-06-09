苗栗高商籃球隊獲群聯電子股份有限公司支持，贊助100萬元經費。（何冠嫻攝）

明仁國中籃球隊獲允將建設股份有限公司支持，贊助100萬元經費。（何冠嫻攝）

大倫國中籃球隊獲盛華人力資源股份有限公司支持，贊助100萬元經費。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府克服財政困窘，積極培育體育人才，經過努力引介，苗栗縣明仁國中、大倫國中、國立苗栗高商3校籃球勁旅，各獲盛華人力資源股份有限公司、允將建設股份有限公司、群聯電子股份有限公司贊助籃球選手培訓基金，培育更多深具潛力的運動好手。

明仁國中與大倫國中籃球隊自2004年迄今創下超過15年連續不間斷、晉級全國國中甲級聯賽（JHBL）8強決賽的參賽記錄，期間囊括6王1后佳績，更在107學年度勇奪非六都縣市男、女籃雙料冠軍，為苗栗的驕傲與榮耀。

苗栗高商女籃隊參加全國高中女子甲組籃球聯賽（HBL）也連續6年榮獲前8強的佳績，成為縣府提報體育署基層運動選手訓練站的「重點高中」，成績斐然。

縣府全力培育體育選手，在2016年起每年補助明仁、大倫國中各50萬元經費，發展籃球運動，已累積超過500萬元補助，另結合體育署相關計畫補助苗栗高商籃球隊近200萬元。

今年苗栗縣長徐耀昌更利用人脈，向企業引介認養，盛華人力資源股份有限公司、允將建設股份有限公司、群聯電子股份有限公司對球員的拚戰精神，印象深刻，共同贊助3苗縣籃球選手培訓基金，明仁國中、大倫國中、國立苗栗高商各獲得100萬元。

9日群聯電子董事長潘健成、盛華人力董事長林正庸、允將建設董事長張志豪出席捐贈儀式，徐耀昌頒贈感謝狀，感謝企業慷慨贊助球隊培訓經費。

徐耀昌表示，企業落實社會責任，鼎力支持苗縣3校推展籃球運動，期望在企業的資源資助下，球員的球技能精益求精再創佳績，更盼能有更多民間企業響應，讓更多體育團隊受惠。

徐耀昌並期勉3校籃球隊員持續奮戰堅持到底，同時鼓勵將於11月代表國家，前往克羅埃西亞參加「2020年世界中學生籃球U15錦標賽」的大倫國中球隊，全力拚戰，為苗栗再創光榮歷史。

(中時 )