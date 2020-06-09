端午佳節即將到來，喜憨兒基金會推出軟Q甜蜜的「冰粽禮盒」，及傳統鹹香的「肉粽禮盒」。（林雅惠攝）

憨兒們在庇護工場內，認真製作與包裝粽子。（林雅惠攝）

端午佳節即將到來，喜憨兒基金會推出各式應景禮盒，有軟Q甜蜜的「冰粽禮盒」，及傳統鹹香的「肉粽禮盒」，商品都是庇護工場內憨兒們認真製作與包裝的成品，希望民眾支持訂購，給予憨兒一份信心及鼓勵。

小諺是一名智能合併肢體障礙的憨兒，剛到庇護工場學習時，從未有過工作經驗的他，在學習過程因為遭遇許多挫折，像是經常忘記封口機的操作程序，或品質無法達到職場要求。

但樂天的小諺始終沒放棄，總是努力配合老師的教導，並於空檔時間反覆練習操作，在持續努力練習下，小諺已經可以將商品完整封口，順利出貨。

喜憨兒庇護工場製作的「朱爾葉肉粽禮盒」，食材選用雲林優質豬肉、百年西螺醬油，搭配濁水長糯米、古坑香菇栗子，更有別於一般粽葉，特地選用古坑特有，生長於海拔1000公尺的野生朱爾葉來包裹，天然純淨並帶有獨特的清香。

而吃粽子時，建議可搭配庇護工場推出的手路（台語）菜「八寶豬肚湯」一起享受。

喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，庇護工場每道美食背後都相當不易，每個步驟憨兒都要經過多次練習才能完成，各款禮盒售價從299元起，希望大家多多選購，除了自己吃，也很適合送禮分享親朋好友。

(中時 )