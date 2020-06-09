近日有民間團體質疑部分市售乾粉滅火器含有二氧化矽恐致癌，對此，消防署表示，歐盟、美國、日本、韓國等各國滅火器規定，均無禁用二氧化矽。且人體需長期接觸才有致癌的風險，一般民眾可以放心，消防署也已要求廠商應揭露成分資訊，確保從業人員的安全。

為維護乾粉滅火器製造及藥劑更換充填相關從業人員之安全及健康，消防署已發文給相關業者，依勞動部所定「粉塵危害預防標準」及「勞工作業場所容許暴露標準」之規定辦理，確保勞工作業場所之晶型二氧化矽粉塵危害暴露低於容許濃度規定值，保障工作者安全及健康。

為落實滅火器更換及充填作業，消防署於2019年7月11日函頒滅火器藥劑更換及充填作業廠商訪視計畫分別針對110家作業廠商進行實地訪視及抽樣220具滅火器進行藥劑充填量等性能檢測，目前業已彙整前開訪視等結果並研擬相關強化作為，將於近期邀集相關單位召開研商會議推動。

消防署表示，人體長期接觸或暴露於二氧化矽之環境始有致癌之風險，因滅火器僅於滅火時使用，民眾或消費者平時並不會接觸到含二氧化矽之乾粉，沒有長期暴露於二氧化矽粉塵致癌之疑慮。為確保乾粉滅火器相關從業人員之安全及健康，消防署已要求廠商揭露二氧化矽成分資訊，並協請勞工單位注意該產業作業場所勞工安全。

(中時 )