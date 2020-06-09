高雄市政府社會局無障礙之家自閉症日間服務中心在頂樓的Q寶農場認領一塊小菜園，小菜園長滿了地瓜葉，老師為了培養星兒們同儕人際間的合作，讓星兒在此進行人際互動，並利用每月1次家事課，指導「地瓜葉拌肉燥」的美食烹飪。

1個月1次的家事課程是由工作人員教導星兒們學會簡易廚藝，因此星兒們期盼許久，有人興高采烈到頂樓Q寶農場將澆花器裝滿水，開始為栽種的地瓜葉澆水，有人拿採集用的籃子分工合作採收地瓜葉，有的挑揀並洗滌可以食用的嫩葉，星兒們在此學習人際交流及合作。

在星兒們的通力合作下，更烹調完成美味無比的地瓜葉拌肉燥，這道經過集體採收與即時烹調完成的有機地瓜葉料理，為自閉症社區日間作業設施的師生加了一道美味新鮮的菜色。

無障礙之家主任陳桂英表示，自閉症者在興趣培養上較不容易，無障礙之家頂樓設置的Q寶農場，讓星兒能有更多元的場域進行學習活動及興趣培養，並在生活實務結合下，星兒們的生活自理能力更能被有效提升。

(中時 )