台北城市科技大學流行音樂系今（9日）舉辦第一屆畢業典禮「夢想的翎宇 因樂而生」，系主任薛忠銘身穿學士服，為畢業生代表行神聖的「撥穗儀式」，北流董事長黃韻玲到場觀禮，教師群前東方快車團員侯志堅、歌手李寶琦也全程陪同，一同歡送首屆畢業生！

薛忠銘系主任是華語樂壇重量級製作人，為百年樹人理想轉投杏壇，親力親為打造城市科大流行音樂系，黃韻玲說：「薛老師超認真，這四年瘦了一圈，造福了音樂學子！」今流行音樂系在校生一手包辦三段式Live Band歌舞表演，其中，改編經典名曲〈快樂天堂〉為Rap版，當年參與演唱的黃韻玲，還在學生即興邀請之下，接下麥克風演唱了自己演唱的歌詞部分，博得滿堂彩。

薛忠銘於城市科大創辦流行音樂系，作育英才，至今滿4年，孕育出第一屆畢業生，因為新冠肺炎疫情，該校將各系所的畢業典禮分開，改成各系獨立的畢業典禮。在流行音樂系頭一遭的畢業典禮上，迎來許多樂壇重量級嘉賓，有台北流行音樂中心首任董事長黃韻玲、must社團法人中華音樂著作權協會董事長吳楚楚、台北演藝經紀交流協會創會理事長王祥基，以及福茂唱片董事長張耕宇，此外，系上教師知名合音、歌手李寶琦、前東方快車合唱團樂手侯志堅、知名作詞人樓南蔚，都出席典禮。

王祥基登台致詞勉勵畢業同學，他曾是首屈一指的瑞星唱片負責人，也是薛忠銘昔日老闆，他舉林志玲的廣告詞為例，「一輩子專心做好一件事情」，期許同學在音樂路上不懈，「了解近程、中程目標，永不放棄，一定可水到渠成、馬到成功！」並說：「用你的音樂、微笑改變世界，而不被這個世界改變你！」他並勉勵同學要學會做人，並說：「40年前與薛老師共事就打造出巨星陳奕迅、陳潔儀、葉璦菱，主任的鐵血在裡面。他成立此系，在流行樂壇裡面，赫赫有名的作詞作曲製作人都幫你們來上課。為什麼？因為他人緣好、做人成功。」

王祥基指出系主任不斷努力，並讚校長有魄力，準備這麼好的教材、器材和師資，重量級的大老坐在台下，「他們有豐富的資源，做你們的後盾，真的為你們開心，這也是我參加的第一個流行音樂系畢業典禮。」他還特別提到吳楚楚、張耕宇，表示他們當年玩團將困難的技巧苦練，之後重視創作從校園民歌到流行音樂，至今他們都還在線上貢獻所學經驗，「所以，送給各位同學，不要急，音樂的東西靠沈澱，不是速食麵，把音樂的基礎打好，你們還有五、六十年的未來可走。」

薛忠銘系主任則感性說，當年是聽了吳楚楚的民歌才立志要走上音樂路。更幽默爆料，「小玲老師，當年我們幹過的壞事也不少，她嫌我高，拿把椅子站在上面跟我唱合音。」並分享黃韻玲所說：「我們該有的資源都用過了，所以現在有能力時，我們要回饋給社會。」

台北城市科技大學流行音樂系今舉辦第一屆畢業典禮。（城市科大提供）

台北城市科技大學流行音樂系今舉辦第一屆畢業典禮。（城市科大提供）

台北城市科技大學流行音樂系今舉辦第一屆畢業典禮。（城市科大提供）

台北城市科技大學流行音樂系今舉辦第一屆畢業典禮。（城市科大提供）

(中時 )