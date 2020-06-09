「多針雙電擊電燒治療」的示意圖，用幾根針圍成一個區域進行電燒，可不用接觸腫瘤，降低腫瘤擴散風險。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院今年一月迄今已完成6例5公分以上大型肝腫瘤電燒治療，圖為其中一例病患接受「雙電擊電燒針微創」治療。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院治療肝癌邁入新里程，肝膽腸胃科醫師吳立偉行醫十年後到巴黎接受「多針雙電擊電燒微創治療」技術，治療中大型及困難位置腫瘤，今年一月迄今已完成6例5公分以上大型肝腫瘤電燒治療，目前都恢復良好。

台大雲林分院長黃瑞仁表示，肝癌長期以來是台灣十大死因前三名，每年1萬多人死於肝癌，多數肝癌病患有肝硬化、肝功能不佳，或年紀較大，能接受外科手術的病患仍是少數，肝臟移植也受限於肝臟來源有限。

目前台灣治療肝癌以腫瘤局部治療為主，但主要針對小於3公分、沒有侵犯到血管的腫瘤，大於3公分以上的肝腫瘤，若無法接受外科手術或肝臟移植，大多只接受栓塞治療，但日後復發的風險極大，「多針雙電擊電燒微創治療」可以精準且大面積燒灼，以達到根除腫瘤的目的。

吳立偉表示，穿刺腫瘤有造成腫瘤擴散的危險，「雙電擊電燒針」一次可以放六支治療針，一次可燒灼出8公分的治療範圍，因此對於中大型腫瘤（大於3公分）有極佳的根除性治療效果。

吳立偉說，小於4公分的腫瘤可以把治療針完全以不接觸腫瘤的方式，放置在腫瘤外圍進行類似外科手術的包圍，降低因為穿刺腫瘤而造成腫瘤擴散的風險，即使腫瘤靠近重要血管或已侵犯血管，部分病患仍可以進行根除性燒灼。

吳立偉今年一月到任臺大雲林分院以來，已完成6例5公分以上的大型腫瘤多針電燒治療，病患來自台南、嘉義、雲林。

吳立偉說，有些肝腫瘤緊貼著肝靜脈，有些貼著膽囊，但都利用3到5支電燒針達到完全燒灼，治療過程比照國外水準，在開刀房中全身麻醉。

吳立偉表示，有一位患者的腫瘤6公分大，已侵犯血管，他自問自答「如果是我的父親，我一定會燒掉它，有信心燒掉它！」他想說的是「治療肝癌，we can help.」

(中時 )