一名50多歲中年男子8日上午行經假日花市時，突然轉進小巷摸走掛在屋簷下的白內褲，男子將內褲塞進口袋後若無其事離去，整個過程被住戶監視器拍下，氣得住戶貼上網緝凶。男子也在當晚被警方抓獲，男子坦承是一時興起犯案，訊後以竊盜罪嫌函送法辦。

男子8日至市假日花市，趁著雨天人煙稀少，拐到附近巷道內後尋找女性內衣褲準備下手，隨後他停在一戶民宅遮雨棚下，鎖定一圈吊掛的內衣褲，精心挑選後扯下白色內褲塞進口袋，再若無其事地離去。整個過程被民眾監視器拍下後放上網緝凶，網友大呼噁心變態，還有網友戲稱可能是拿回家燉湯喝。

警方獲報後，隨即調閱附近監視器，循線找到該名家住台北的內褲賊。男子到案後坦承只是一時興起，偷了之後只是單純帶回房間欣賞，無做他用，自己也是首度犯案，內心感覺相當後悔，也把內褲帶回警局準備歸還失主。由於監視器拍下行竊畫面，加上他坦承犯案，警方訊後將他依竊盜罪嫌函送法辦。

(中時 )