玉山盃青棒賽今（9）日進行決賽，桃園市的平鎮高中高二投手吳秉恩後援4局，僅被擊出1支安打無失分，尤其守住第10局下突破僵局制更是不容易，獲選大會MVP可說是實至名歸。他表示，希望藉著玉山盃的好表現，獲得選訓委員青睞，入選U18亞青錦標賽中華隊國手。

桃園市總教練吳柏宏稱讚吳秉恩的表現穩健，在他國中時期，吳柏宏就看出其投球很穩定，雖然球速不算快，但控球精準，能投到邊邊角角的位置。加上心理素質佳，危機處理能力強，關鍵時刻交給他就對了。

本屆玉山盃吳秉恩總共投9.1局只被敲1安，無失分，壓制力十足。不過吳秉恩透露，冠軍戰的狀況其實不算理想，球速沒有達到應有水準，因此改以變化球來決勝，盡量讓對方打者打不好。他自我分析指出，比較成功的地方是控球，還有變化球的角度也不錯，應該是能壓制高雄市打者4局的兩個關鍵。

吳秉恩回憶在國小、國中時期都有過當選國手的經歷，青棒階段也不想錯過機會，因此盼望藉由這次玉山盃的好表現，入選U18亞青國手，一定會盡全力幫助中華隊奪冠。

(中時 )