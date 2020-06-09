高雄市長韓國瑜罷免案通過後，對於誰是代理市長接任人選？行政院長蘇貞昌9日訪國光生技時表示，基於對高雄市民希望市政不要有空窗，並且繼續運作的期待，以及補選的需要，在中選會公告後，行政院會立刻宣布代理的市長人選；至於這個人會不會是行政院副院長陳其邁，蘇貞昌不鬆口，且在媒體詢問隨行的行政院副院長陳其邁有無意願時，蘇貞昌更是直白的表示，這是我的回答的時間，引起眾人哄堂大笑。

蘇貞昌9日下午率陳其邁、衛福部長陳時中、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧等人到國光生技參訪並聽取國光生技在新冠肺炎疫苗和快篩試劑研發的進度，面對媒體追問，未來代理高雄市長人選，強調行政院尊重高雄市民的罷免決定，但罷免的結果還要經過中選會的審查，預定是這個禮拜五審查，結果會公告，行政院也尊重中選會的法定職權。

蘇貞昌說，如果到時候依職權審查、公告，市長去職，基於對高雄市民希望市政能夠不要有空窗，並且繼續運作的期待，以及補選的需要，行政院會不空白的、立刻宣布代理的市長人選。

面對媒體不斷追問，這個人選是不是隨行的副院長陳其邁，蘇貞昌強調，行政院會為高雄市民以及對未來補選的需要，選擇適當的人選來擔任代理市長的工作。而當媒體轉而詢問陳其邁是否有意願時，蘇貞昌則表示：「這個時候是我回答的時間。」這個回答立即引起哄堂大笑。

至於在高雄罷韓事件過後，藍營出現報復性罷免的聲浪，蘇貞昌則表示，選舉的結果往往有時會有些情緒的波動，但是大家都知道要尊重選民的決定，同時，最重要是高雄市政要穩定的持續，同時任何政黨或者任何公職人員都應該要為台灣的民主繼續努力。他也強調，有心為公服務的人或政黨，都應該知道一個團結的台灣，一個安定、穩定的台灣才是全民之福，也才是全民的期待。

(中時 )