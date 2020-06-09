空軍通航資聯隊前少將林重宏，對女性軍官多次傳送「愛妃、愛妾、寶貝蛋」、 「穿泳裝嗎？我流口水了」等不當簡訊與貼圖，甚至有攙扶女性腰部等肢體碰觸，去年遭空軍司令部拔官，改任司令部委員。監委楊芳玲、楊芳婉、包宗和調查發現，林重宏身為高階主管，言行逾越性別分際，嚴重損害國軍形象，確有重大違失。監察院昨天以11比0通過彈劾，全案移送公懲會審理。

此案為國防部首次主動移送監察院，經監委楊芳玲、楊芳婉、包宗和調查發現，林重宏身為高階將級軍官，理應躬先表率，維護國軍軍譽、尊嚴與形象，恪遵法令及相關軍風紀規定，卻在任職通航資聯隊聯隊部少將三級聯隊長期間，傳送不當簡訊、貼圖與肢體碰觸。

監委表示，林重宏持續多次以Line向女性部屬傳送「愛妃、愛妾、寶貝蛋、寶貝兒、小老婆、阿娜答、歐妮」、「我整夜沒睡，親一個來」、「腦婆晚安！親親」、「穿泳裝嗎？我流口水了」、「妮叫我老公，我想妮阿」等言語輕浮的不當稱謂及簡訊，對其張貼親吻、摸胸的貼圖，部分訊息傳送時間甚至為深夜或凌晨時段，長期且頻密，另對女性部屬有攙扶腰部、觸碰腳踝等肢體碰觸。

監委說，林重宏以具有性意味或性別歧視的言詞、行為，使女性部屬感受到敵意與冒犯，相關人等雖不願提出性騷擾申訴，實與性騷擾相當。且其身為單位高階主管，卻對女性部屬頻密傳訊、不當碰觸，言行逾越性別分際，嚴重損害國軍形象。

(中時 )