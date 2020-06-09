教育部9日舉辦第23屆國家講座頒獎典禮，國立交通大學資訊工程學系終身講座教授曾煜棋榮膺工程及應用科學類科講座主持人，外國語文學系終身講座教授馮品佳榮膺人文及藝術類講座主持人，由蔡英文總統親自授獎，肯定兩位教授深耕專業領域多年，為台灣資訊科技與人文領域帶來貢獻。

曾煜棋1994年取得美國俄亥俄州立大學電腦資訊博士後返國，投入資訊科技領域長達25年，帶領無線通訊研究團隊成為世界頂尖研究團隊。曾煜棋認為有興趣往資工領域發展的人需具備敏銳的觀察力，在生活層面中找到人類的需求，再結合深度思考與想像力，創造出滿足需求的技術和產品。

馮品佳教授則於1994年於威斯康辛大學陌地生校區取得英美文學博士，返國即於交通大學任教，深耕英美文學與弱勢族裔作家近30年，擅於結合女性作家、文化研究與醫療人文研究等領域，尋求跨文化之間文學與文化研究的突破。

對於想投入人文領域的青年學子，馮品佳建議先做好受挫折的心理準備，因為努力未必會得到回報，更要耐得住寂寞，才能在這條路走下去。曾煜棋則鼓勵學生跳出生活圈，勇於探索挑戰未知的世界，增加自己的視野與膽識，自然就有不同的思考模式產生，對未來的人生將會有關鍵性的正面影響。

(中時 )