少女情竇初開，以為「愛情來了」，可別衝過了頭，換來一場空！北部地區一名15歲少女，網路認識一名自稱「年輕帥氣」陽光男孩，在對方寄來猛男GG照片信以為真，也自拍了赤裸乳房的豔照「回報」，後來這名男生避而不見，始知受騙上當，提出告訴。

檢警調查，被騙少女在認識被告男子時，對方刻意從網路找了一張壯碩胸肌，臉孔清秀帥氣的照片，上傳給少女，讓情竇初開的她，真以為找到了「天菜」。網路聊天之後，少女凹不過對方「男孩」的請求，也「寬衣解帶」自拍裸露奶子自慰的不雅照片，寄給這位「大GG」葛哥欣賞。

少女指控說，她陸續寄了許多張赤裸上空的照片給對方，想約對方出來見面，但是被告男子總是假藉各種理由推卸，甚至到後來都是「已讀不回」，她才發現受騙，害怕傳給對方的照片會有後遺症，所以將事情告訴父母，提出告訴。

被告男子在庭訊時，坦承以年輕帥哥照及謊報年齡方式，誘騙少女提供裸照，但是並無惡意，也沒將少女的裸照曝光，檢方日前依違反兒童及少年性剝削防制條例將被告男子起訴。

(中時電子報)