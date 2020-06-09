朱元宏說，依照現行法規公寓大夏管理條例中，法定空地使用方法應由區分所有權人共同決議，不得設定專用使用權及傷害區分所有權人的權益。（陳世宗攝）

懸宕已久的法定空地所有權人架設紐澤西護欄，影響住戶通行的權利！終於獲得解套。台中市議員朱元宏9日透過民法第148條以及公寓大廈管理條例，替市府解決麻煩，也替居民討回公道。

朱元宏指出，太平區永隆段法定空地所有權人透過架設紐澤西護欄影響住戶通行之權利，試圖讓居民購買土地換得通行權，如此不法行為，政府居然無法阻止。所有局處均認為無法可管下，最後在不斷的會勘及研討中發現事涉法定空地和登記所有權人之管理，應由市府都發局負責處理。

朱元宏說，依照現行法規公寓大廈管理條例中，法定空地使用方法應由區分所有權人共同決議，不得設定專用使用權及傷害區分所有權人之權益；因本案法定空地所有權人取得土地所有權是在公寓大廈管理條例之前，致無法可辦。

朱元宏表示，另提出民法第148條規定，權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的；行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。

朱元宏強調，本案因地主為私利已違反法定空地留設之目的在使建築物便於日照、通風、採光及防火等，以增進居住環境之舒適，安全與衛生等公共利益，視同以損害他人為主要目的；市府應立刻依法行政，替居民討回公道。

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