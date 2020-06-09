彰化縣長王惠美今參訪多家在地中小企業，台生實業公司，是全台第一家生產按摩椅的公司，目前產能70％外銷美國，更在2015年成立CHAIRMAN按摩椅品牌，由工廠直營銷售，彰化可說是按摩椅的故鄉。(吳建輝攝)

彰化縣長王惠美今參訪多家在地中小企業，創立於1996年的文賀實業股份有限公司，專門生產各式環保紙容器產品，更成功研發出可以溶解於海水的超強環保杯。(吳建輝攝)

彰化縣擁有中小企業、工廠超過1萬7千家，先前受到中美貿易戰影響，加上新冠肺炎疫情，讓縣內許多工廠苦不堪言，彰化縣長王惠美9日走訪縣內多家中小企業，一起探討疫情後縣內經濟施政走向，王惠美說，疫情可能隨時在爆發，企業與政府勢必搭起一個完整的溝通橋樑，好因應未來各種挑戰。

彰化縣政府面對這次新冠肺炎疫情表現，縣民是有目共睹，而疫情逐漸趨緩後，彰化縣長王惠美也沒有閒著，積極下鄉拜訪不管是農業，工商業、中小企業等，除了幫忙推銷給予協助外，更聽取各界的聲音，希望加速產業復甦。

王惠美表示，今天參訪的在地中小企業，都讓她大開眼界，像是勵德自動化有限公司的機械手臂應用，開發無人商店，咖啡、手搖飲都由機械手臂自動化生產，另外台生實業公司，是全台第一家生產按摩椅的公司，目前產能70％外銷美國，彰化可說是按摩椅的故鄉。

王惠美說，許多工廠都趁著這波貿易戰與肺炎的短暫空檔，進行設備升級、員工訓練，甚至經營轉型，先深蹲在伺機大顯身手跳得更高，而今年彰化已經新增了205家工廠、商業登記也有1032家，大家都是看準彰化未來的經濟發展。

王惠美說，在企業環境照顧上，也積極推動「中科四期二林園區」、「二林精密機械園區」及「打鐵厝產業園區」，目前已有近400家廠商有意進駐，預計可創造4萬8千個就業機會，而截至6月4日止，申請審查通過在彰化投資的企業就高達53家，總投資金額達383.02億，彰化將成為台灣產業投資的最佳地點。

(中時 )