廉政署南調組破獲代考集團，並查出代考集團替考生應考單位包括中油、台糖、台酒等多家國營事業，開出行情價從40萬至130萬元不等，台酒指出，經調查，台酒涉案人員疑有2人，已分別於2019年4月與2020年3月自請離職，台酒除配合司法機關後續偵辦，亦已辦理相關的行政檢討處理。

據了解，廉政署清查代考開出行情，台電90萬、台水90萬、中油100萬、台糖75萬、台酒80萬等，包套一次代考中油、台電、台水等行情還可再拉高。

台酒指出，經調查，台酒涉案人員疑有2人，已分別於2019年4月與2020年3月自請離職，台酒除配合司法機關後續偵辦，亦已辦理相關的行政檢討處理。

台酒強調，已要求今年承包招考事宜廠商，務必加強考場考生的身分查驗及其他防止舞弊作為。並已責由人資及政風部門持續清查，落實考場防範措施，維護台酒從業人員招考公平性。

(中時 )