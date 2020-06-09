昨天上午促轉會新任委員佈達上任後，下午主委楊翠和委員陳雨凡，共同趕往拜訪一生入獄四次，坐了23年牢的黃華，並將有罪判決撤銷決定書送交黃華，這也是促轉會首次依促轉條例第6條第3項第2款，認定普通法院案件為應予平復司法不法之刑事案件。

今年80歲的黃華，人生四分之一的時間都在牢獄中度過。最後一次，就是在解嚴後，1988年和鄭南榕共同發起新國家運動，1990年再度因此被以預備叛亂罪被判入獄。促轉會也表示未來將會以最快的效率，最認真的態度，繼續帶領社會邁向和解。

(中時 )