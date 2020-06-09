促轉會將有罪判決撤銷決定書送交黃華 18:202020/06/09 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 促轉會主委楊翠(促轉會提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨天上午促轉會新任委員佈達上任後，下午主委楊翠和委員陳雨凡，共同趕往拜訪一生入獄四次，坐了23年牢的黃華，並將有罪判決撤銷決定書送交黃華，這也是促轉會首次依促轉條例第6條第3項第2款，認定普通法院案件為應予平復司法不法之刑事案件。 今年80歲的黃華，人生四分之一的時間都在牢獄中度過。最後一次，就是在解嚴後，1988年和鄭南榕共同發起新國家運動，1990年再度因此被以預備叛亂罪被判入獄。促轉會也表示未來將會以最快的效率，最認真的態度，繼續帶領社會邁向和解。 (中時 ) #黃華 #促轉會 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷免黃捷號角響起！連署達1.1萬份 鳳山居民吐真實心聲 - 政治 陳柏惟遭點名最該被罷免 顏寬恒說話了！ - 政治 阿扁斷言韓國瑜下一步？網驚呼：如果成真... - 政治 杏仁哥拋震撼彈 宣布13日無法去凱道了 - 政治 「罷捷」連署中！黃創夏估票數：加油哦 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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