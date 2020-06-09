惠譽評級表示，2020年第1季度，新冠肺炎疫情爆發所致的經濟活動放緩令大陸快遞需求承壓，快遞公司採取降價手段贏取訂單，導致行業定價壓力加劇。為削減運營成本，龍頭快遞企業加大了實現規模經濟和技術升級的力度，使該行業的資本密集度進一步提升。

惠譽預計，投資需求的上升將推高大陸快遞公司的槓桿率。資本開支的攀升將拖累主要快遞公司的自由現金流，而為業務擴展和多元化發起的並購活動也將減少現金餘額。自2019年下半年以來，主要快遞企業一直在舉債募資，惠譽預計，2020年，其融資規模將繼續擴大。

新冠疫情大流行將對大陸的消費者行為產生深遠影響，並加速其向線上零售和新零售（線上零售和新零售分別依賴快遞和即時配送送達商品）的轉變。

今年前2月，大陸政府發佈禁足令以遏制病毒進一步傳播以後，行業快遞量較去年同期下跌10.1％，但3月和4月強勁反彈，分別回升至23％和32％。由於對新冠病毒傳染性的擔憂將長期存在，加之消費者更加習慣於線上購物，因此強勁的月度增長勢頭可能會於年內持續。

儘管如此，即使新冠肺炎疫情在2季度得到控制，快遞業的行業營收漲幅仍可能因激烈的競爭態而略有下降。網路零售競爭白熱化降低了客戶對快遞品牌的忠誠度，而低端網路零售的蓬勃發展也給快遞費帶來了進一步的壓力。

受益於出色的物流鏈控制能力，新冠疫情爆發期間，以順豐控股股份有限公司(A-／負面)、中國郵政和京東物流為代表的直營制企業在醫藥和其他商品的配送中發揮了重要作用。在大多數加盟制的同行暫停部分運營的情況下，這些直營制企業在一季度實現了強勁的營收和業務量增長。

儘管如此，直營制和加盟制企業都在探索學習彼此的商業模式優勢，一些直營制企業成立了加盟制的子公司，而加盟制企業也在尋求對整個物流鏈實行更嚴格控制的途徑。

(旺報 )