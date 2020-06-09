櫃買中心今（9）日表示，裕國公司（8905）上櫃普通股股票自109年6月11日起恢復交易並且得融資融券。

櫃買中心表示，裕國公司於109年6月8日補行公告申報109年第1季經會計師核閱之財務報告，其停止交易之事由業已消滅，且無其他各款應停止有價證券櫃檯買賣或依業務規則第12條應變更交易方法之情事，故該公司普通股股票自109年6月11日起恢復為普通交割，並自同日起恢復融資融券交易。

(工商 )