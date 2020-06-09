日前美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察執法過當，壓頸致死事件點燃全美民眾怒火，各地紛紛引發抗爭活動。對此，電視台主播皮爾斯˙摩根（Piers Morgan）和蘇珊娜˙里德（Susanna Reid）與被指控謀殺佛洛伊德的4名警察之一的辯護律師進行專訪。

根據《每日郵報》報導，這名辯護律師厄爾˙格雷（Earl Gray）正在為其中一名叫托馬斯˙萊恩（Thomas Lane）的新手警察辯護，他被指控協助和教唆侵害佛洛伊德。當時萊恩站在一旁，佛洛伊德被白人警察蕭文（Derek Chauvin）壓頸按在地上，不停告知員警他無法呼吸，萊恩仍毫無作為，摩根告訴格雷「我會站起來說這傢伙快死了」。

此時另名主持人蘇珊娜（Susanna Reid）問格雷，為何萊恩不出面阻止蕭文？格雷卻稱警察的等級制度會阻止新人員警出面拯救佛洛伊德。萊恩僅任職4天，但蕭文已有20年資歷。他表示「我的當事人（萊恩）問了2次需不需要將他翻過來，但佛洛伊德拒絕被戴上手銬，也拒絕進入警車。」

皮爾斯反駁格雷「萊恩一定有聽到佛洛伊德在5分鐘內喊了多達16次無法呼吸，當你聽到一個人說他不能呼吸那麼多次時，為何不直接說這個人不能呼吸了？」但格雷卻諷刺皮爾斯只是「事後諸葛」，堅稱萊恩只是奉命行事而已，「你不是警察，一名警察被訓練到服從命令，他只是在遵循他的信念，他做的是正確的」。

「恕我直言，你的當事人是按住喬治˙佛洛伊德的4名警察之一，使他失去知覺，又繼續按住他3分鐘。」皮爾斯再度反駁格雷說道。格雷卻仍回應「我的當事人是被腳踩到，他並不知情」，同時補充「這裡沒有種族問題，4名警察中的2名，1名是黑人，另一名是亞洲人。你顯然不知道你在說什麼，你知道我接下來要做什麼嗎？我要去睡覺了，晚安」。皮爾斯最後告訴格雷「你有意識到你剛所說的一切，只是在告訴全世界，代表這些人有多噁心嗎？」格雷「感謝」他的「讚美」，隨後結束專訪。

之後皮爾斯和蘇珊娜討論剛剛結束的專訪，認為這真是一次「可恥的專訪」，皮爾斯表示「這傢伙需要另一個律師，這傢伙不應該從事法律工作。這是我整個職業生涯中見過的最可恥的採訪之一，丟臉極了。『他只是奉命行事』，這話我們以前也聽過，不是嗎？」他認為「如果你是佛洛伊德家族中的一員，看到這個專訪會怎麼想。這名辯護律師嗤之以鼻的傲慢、不屑一顧的態度。『不，這裡沒什麼問題，他一直在反抗』。路人向他求情，他不能呼吸。你以為後面那個人喊他不能呼吸就聽不到嗎？他每次都聽到了，這樣的說法簡直不可思議。」

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(中時電子報)