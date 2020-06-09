興大計資中心主任陳育毅與教育機構資安驗證中心合作，開發實聯制新工具。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

興大開發防疫實聯制解決方案。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

防疫解封，但各場域採實聯制，須善盡資料安全維護義務。中興大學計資中心與教育機構資安驗證中心合作，以「Google表單」與「LINE」既有的功能再開發出2套實用新工具，除聯繫且兼顧個資安全，尤其，Google表單範本不花錢又簡單，開放店家下載使用。

中央流行疫情指揮中心宣布防疫解封，並公布「實聯制措施指引」，要求各場域進出民眾要留下正確的聯絡資料，而且要善盡資料安全維護義務。

興大計資中心主任陳育毅建議，實聯制不要用紙本表格填寫，以免個資都被看光光，可以用Google表單來做，不花錢又很簡單，但要做好存取權限管控；此外，LINE在台灣的月活躍用戶破2100萬，非常適合做為防疫實聯制的平台。

教育機構資安驗證中心協同主持人蔡孟琳指出，在Google表單加上程式達成安全管控，有建立「掃描表單網址QRcode文件」、啟動「28日後自動刪除記錄」功能、進行「資安風險評估與控制措施」檢核等3大功能。Google表單範本(https://sites.google.com/email.nchu.edu.tw/slimz/ )在設計上強化方便性及降低資安風險。

教育機構資安驗證中心與品科技合作開發「Line聊天機器人」，民眾在進入某個場域，就留話讓聊天機器人後台記錄下位置、時間及Line UID（用戶識別碼）。品科技執行長賴明宗表示，只要知道LINE UID就可以由聊天機器人主動發送訊息通知，配合進行疫情調查。

蔡孟琳進一步指出，LINE UID是LINE系統亂數產生的使用者唯一序號，並非平常用來加為好友的帳號，目前在台灣法律上並不算個資，且場域與資安驗證中心合作應用此聊天機器人就會簽署委託資安驗證中心協助資料託管，資安驗證中心將嚴格管控資料。

(中時 )