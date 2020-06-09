台東縣政府力推最美星空及熱氣球等活動，吸引大家「島內出國來台東」。（莊哲權攝）

後疫情新生活時代來臨，台東縣全力搶攻國內旅遊市場，在夏日強推7場「最美星空音樂會」，及為期51天的「熱氣球嘉年華會」，和8場「熱氣球光雕音樂會」，縣長饒慶鈴說，在疫情過後邀請大家「島內出國來台東」，身心靈都能放鬆。

饒慶鈴9日在「台東最美星空音樂會」記者會中宣布，今年的熱氣球嘉年華，將在7月11日開幕，為期51天，外加8場光雕音樂會，活動不縮水，但因受到疫情影響，外國的造型球及飛行員能否入境，還不確定，預計球數會比去年減少一半；她說，防疫過後新生活需要很多的愛和希望，台東縣政府願與大家一起邁向防疫新生活。

你有多久沒有仰望星空了？台東縣政府從2年前就開始推出星空旅遊，邀請民眾在仲夏夜躺在草皮上聽音樂、數星星，效果很好，饒慶鈴說，要看美麗的星空就在台東，縣府要把最美星空打造為台東的另個招牌活動，去年舉辦躺馬路看星星，今年以「星空祕境」為主題，規畫7場音樂會，帶領民眾深入台東祕境，享受被銀河漫天包圍的感動。

台中市天文協會理事長吳建德表示，台東無霾害、少空汙、少光害，在平地只要抬頭就可以看到滿天繁星，還有夏天非常清晰的壯闊銀河，是西半部民眾無法體會到的美景。

今年7場最美星空音樂會分別為：6／20綠島人權紀公園；6／26海端鄉布農文物館；7／18長濱鄉八仙洞；7／24東河舊橋遊憩區；7／25尚武海濱公園；8／15金峰高灘地壘球場；8／21關山親水公園。白天熱氣球，晚間星空音樂會，後疫情時期，台東縣政府全力迎接國旅風潮。

(中時 )