存放紙風車劇團、綠光劇團道具布景的風之藝術工作室，日前遇火劫，使劇團多年積累心血付之一炬。細數近年來，其實不只紙風車與綠光，優人神鼓與雲門這兩團的排練場也曾遭祝融。導演吳念真今(9)日出席《人間條件6》開賣記者會時表示，因火災一事，他也向官員建議，可釋出一些空地做劇團AI物流或倉庫集中管理，或許能帶來一些幫助。

吳念真表示，為何從雲門發生火災意外至今，劇團仍會一直出事情，值得思考。目前劇團大多在外用最便宜價格租倉庫或空地來存放道具，「我認為，如果能以像是廢棄學校等既有架構的建築物，弄得像物流一樣，大家可以依自己需求租不同大小的空間，或道具互相借用，成為共同平台，大家也不必單打獨鬥，一直找地租。」

紙風車劇團團長任建誠則表示，劇團大型道具、布景是否要保險，也是劇場人長期思考的問題，但礙於難以估價，因此也無法獲得保障。目前紙風車劇團最快在6月底至7月初期間會有疫情後的第一場演出，因火災失去的道具布景會以發包或劇團製作緊急趕工，也正準備文件向文化部申請急難補助。

吳念真說：「疫情也好、火災也好，其實都是啟發。」上半年疫情席捲全世界，劇場如何結合網路也成為表演藝術工作者思考的議題，綠光劇團及紙風車劇團相繼推出線上劇場，讓劇場工作者拍影片投稿，蔚為討論風潮。

吳念真表示，如今大家對網路有更多想像，如3D布景，能快速呈現東西，「也至少不會被燒掉」，雖然都需要高技術配合，但起碼要起步。他以劇場演員嘗試拍影片為例，「影像工作很難，我們也不能以舞台劇方式思考網路影片，跨行業就是新的學習，面對新東西，通通都要從頭學起。」

(中時 )