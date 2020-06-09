新冠肺炎疫情趨緩，台灣將逐步走向開放。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，商務人士來台規定將在下周定案，將以風險程度分級，商務人士來台前需檢附核酸檢測陰性證明，入境後可先檢疫5天、7天或10天，檢疫期間可在適當的防護下與商務對象開會、簽約等，採檢陰性就可有限度外出活動，入境慢14天才可自由活動。

陳時中今接受寶島聯播網專訪時表示，商務人士來台前需先進行核酸檢測，並檢附採檢陰性的證明。因新冠肺炎有潛伏期，核酸檢測陰性也不一定代表沒有染疫，只是能確保當下能排除掉既染疫、又能檢查出來的人，對於染疫但檢驗不出來的人，就需仰賴居家檢疫來把關。

商務人士來台時間不長，通常都是來做採購、簽約等，若所有人入境都需居家檢疫14天，也許對方就不願意來台，這樣對台灣並不好。陳時中表示，新冠病毒從感染到發病大約會花上5到6.5天，染疫第5天被核酸檢測測出病毒的機率是50％、第7天是80％、第10天則是90％以上。有鑑於此，指揮中心將依國家、地區的風險進行分級，讓商務人士在第5天、第7天、第10天接受核酸檢測，採檢陰性就可有限度外出。

陳時中表示，商務人士居家檢疫期間，可待在旅社開會、展示產品、簽約等，但前提是要在居家檢疫計畫書中說清楚有限度見面的對象，與他人見面時，必須戴口罩、設好隔板，減少病毒傳播的風險。居家檢疫期滿後，得進行高標準的自主健康管理，只能有限度的活動，若想自己跑到夜市趴趴走、自由活動，還是要等到14天以後。

指揮中心近期將與各部會討論具體措施，下禮拜就會定案。對於境外生的鬆綁措施，陳時中表示，目前境內剛剛解封，還需要觀察防疫新生活的落實狀況，如果大家都做得很好，開放的腳步就可以加快。

(中時 )