新北市深坑農會今（9日）與東南科大、深坑國小合辦「種地瓜送愛心」。（新北市農業局提供）

新北市深坑農會今（9日）與東南科大、深坑國小合辦「種地瓜送愛心」。（新北市農業局提供）

新北市深坑農會今（9日）與東南科大、深坑國小合辦「種地瓜送愛心」，在深坑炮子崙茶業產銷班蔡金來班長的地瓜園舉行，種植約3分地甘藷，預估產量約4000台斤，收成後友善栽培甘藷將舉辦義賣，並將所得捐給深坑國小、深坑國中及東南科大的弱勢學生，4個月後歡迎大家用愛心認購支持消費在地農產品又能做公益。

深坑炮子崙位於茶山山腳旁，保有百年來傳統農村生活特色-土角厝及濃厚人情味，蔡班長與一群山友、志工朋友，結合農會及學校地方團體，十年前便開始落實公益回饋社會，蔡班長無償提供農地，志工們以友善環境、愛護土地的農法種植甘藷，所栽種的甘藷不使用化學肥料，特別保有原來甘藷的香甜滋味，收成後再將義賣所得捐助給在地弱勢學童作為獎學金或提供營養午餐。

深坑區農會具有百年以上的歷史，成立家政班服務社區，除了推廣地方料理、開發深坑四寶等伴手禮產品，更是促進農村健康照顧成長，成為長輩生活的重要後盾。今年「種地瓜送愛心」已邁入第十年，邀請民眾體驗種地瓜田翻土整地的作業，並期待4個月後收成地瓜捐愛心，讓參與活動的民眾盡情品嚐地瓜的美味。

新北市深坑區農會總幹事黃土水表示，農會長期致力高齡者輔導及辦理社區關懷據點等公益活動，去年更結合園藝、地景及植物手作體驗達到農業療癒效果，獲農委會評選為108年度「十大綠色照顧優良典範」。感謝大家對「種地瓜送愛心」的熱情參與和支持，期待4個月後採收義賣，捐出給弱勢學童及社福團體，往後會更積極推動綠色照顧與相關公益活動，歡迎大家共襄盛舉。

農業局長李玟表示，深坑區農會一直秉持著「取之於地方，用之於地方」的精神，努力經營，在歷任首長的帶領及各界支持下，營運績效不斷提升，農業局將持續挹注資源，帶領地方農會結合在地資源，持續深耕公益服務。

(中時 )