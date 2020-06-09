台中后里一名在面板大廠「友達光電」，擔任主管職的呂姓男子，被正妹女同事吸引，上網購買拷貝機，偷偷複製女同事的門禁卡，接著趁對方不在家時，闖入宿舍並在浴室裝針孔攝影機，偷拍洗澡、上廁所等私密畫面，直到女同事換燈泡時，才驚覺有異！

偷拍事件發生在去年8、9月間，呂男趁女同事工作忙碌時，「好心」幫她到員工餐廳點餐，因此拿到對方識別證、門禁卡，再利用拷貝機複製，之後潛入女同事家中廁所，將針孔安裝在天花板燈罩旁，利用WIFI網路遠端操控，甚至將偷拍影片存起來，方便隨時觀看。

一個月後女同事發現被偷拍，取下證據放在房間棉被裡，打算下班報警處理，而呂男怕被抓包，打算毀滅證據，二度潛入女同事宿舍，將偷拍器具全部拿走，女同事回家後發現攝影鏡頭消失，嚇得馬上報警。

台中地院審理此案，呂男潛入女同事宿舍的過程，全被監視器拍下，犯案證據確鑿，犯行曝光後呂男亦坦承不諱，但被害人不願和解，因此依竊錄非公開活動、身體隱私部位罪、無故侵入他人住宅等，判呂男有期徒刑6個月，得易科罰金。

(中時電子報)