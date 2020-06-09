「台灣第一美女」蕭薔多年來投身公益，近期跨界當起YouTuber，推出「蕭薔FUN衣櫃」頻道，將出道以來近百斤的精品服飾及名牌鞋，全數二手義賣做公益，陸續找來好友曾國城、凱文老師上節目，9日兩人也特地站台記者會，聊起3人淵源，曾國城表示自己和蕭薔是頂溪國小、永平中學同學，曾國城讚蕭薔從小就是校花，更拿出蕭薔當年就讀金甌女中照片，頂著俏麗短髮、模樣清秀的美貌讓眾人驚呼。

回憶兩人學生時期淵源，曾國城坦言國小5年級就注意到蕭薔，當時對蕭薔有好感，蕭薔則反過來讚曾國城當年在學校很突出，「他是A段班升學班，高高皮膚又白，玉樹臨風的感覺」，蕭薔爆料當年曾國城也有寫過信給她，「印象中他的簽名很特別，字很好看」，被問到當年曾國城有沒有追她？蕭薔說當時課業太重，「很高興被這麼優秀的人青睞，帥哥又讀資優班」，不過當時家住在學校斜對面，下課後哥哥和爸爸都會「護送」，沒有發現有人追，她笑說「轉到金甌就換批人追了」。

蕭薔從家中整理出近一千件精品服飾及名牌鞋，開玩笑說「家裡大概還有一萬件」，也感謝曾國城、凱文老師也無償提供衣物義賣，有相當收藏價值。被問到有無蕭薔穿過的？她笑說有些有穿過，更大方露背秀出身上穿的亮片內衣，是當年拍MV時由凱文老師親手燙製，不改逗趣笑問「前面要掀起來給你們看嗎？」，凱文老師則透露「大家覺得她很會擠，但沒人看過她穿三點式泳裝」，一番話讓一旁曾國城忍不住說「所以妳可以穿性感，但不能暴露？」，蕭薔坦言「露大腿根部、鼠蹊那種我沒辦法」。

今年51歲的蕭薔出道超過30年，擁有170公分、體重維持47公斤，身材依舊相當纖細，她笑說「身材有越來越好，就喜歡自己輕盈的感覺」，凱文跟著爆料「以前她24腰，這次看好像變22腰，以前做的衣服她都能穿」，此外更說「她常常點滿桌菜，每樣只吃一口」。

被問到有無保養方法？蕭薔分享自己喜歡做瑜伽、勤做防曬，也會吃很多美白食物，一旁曾國城不忘調侃老友「喝漂白水？」瞬間逗笑全場，蕭薔補充飲食要點，包括薏仁、牛奶、豆漿、山藥、杏仁等，平時大概吃七分飽，不太吃早餐，偶爾也會放縱吃炸物，但要知道自己極限在哪，「取悅自己是最重要的事」。蕭薔有著名的「三八政策」，那就是八小時工作、八小時睡覺、八小時談戀愛，她提到現在生活很開心。

蕭薔Youtube頻道預計推出12集，除了找來曾國城、凱文老師外，也合體網紅那那大師等人一起做公益，蕭薔笑說「那那大師真的讓我開眼界，會唱又會演，還直接唱我的〈意想不到〉開場」。至於受疫情打亂的工作計畫，蕭薔表示若疫情趨緩，屆時會恢復內地工作，希望藉由義賣公益活動傳達正能量，義賣所得將全部捐給「珍世美學慈善基金會」，自己在這段時間也會珍惜這頻道，以及支持節目的朋友，首集預計6月20日首播。

蕭薔和曾國城過去是國小、國中同學。（粘耿豪攝）

曾國城響應好友蕭薔公益活動，無償提供服裝義賣。（粘耿豪攝）

蕭薔邀好友凱文一同做公益義賣。（粘耿豪攝）

蕭薔身材依舊維持相當好。（粘耿豪攝）

曾國城秀出蕭薔當年高中清秀照。（粘耿豪攝）

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