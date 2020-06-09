繼墾丁大街後，又有店家滷味被嫌貴引發論戰，一名網友在臉書PO文指出，「2個海帶、一顆滷蛋、一塊豬耳朵要180元…沒吃過這麼貴的滷味」，照片曝光後引起網友熱議，被指名的50年老店則用8字回應「真材實料，不怕比較」。
這名網友在臉書《台南爆料公社》PO照發文指出：「台南大成路某間有名的牛肉麵，2個海帶、一顆滷蛋、一塊豬耳朵這樣要180元？？我是沒吃過這麼貴的滷味，其他人有吃過嗎？」。
PO文一出馬上引起眾多網友關注，大部分網友都嫌貴，紛紛回應「你敢在那邊切滷味，我都不敢吃他們的滷味，隨便都是高價」、「所以我都乖乖吃麵，不敢點滷菜」，但也有網友表示「貴幾十年了啦~但麵好吃~滷的牛肉也好吃~」。
店家則回應表示，店內滷味用的都是真材實料，海帶是日本進口的昆布，每個30元，魯蛋用的是鴨蛋，每顆15元，與一般雞蛋不同，至於豬耳朵也都是長時間熬煮所製，每兩35元，不怕消費者比較，對於店內沒有標價的問題，會予以改善。據了解，這家牛肉麵老店已經開了50年，原本在空軍眷村，在當地非常知名，後來因改建才搬到大成路現址，一直都生意興隆。
(中時電子報)
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