TrendForce光電研究(WitsView)最新研究報告顯示，今年筆電面板供應版圖與去年並無太大差異，上半年出貨排名前四大依舊是京東方、友達、群創與樂金顯示(LGD)，前四大的市占率近9成。

TrendForce指出，筆電面板的供應相對其他應用別來說明顯集中，新供應商對市場的干擾較少，加上疫情催化的需求推升第二季筆電面板價格呈現上漲。

值得注意的是，教育用與在家工作的筆電大多搭載較低階的TN面板，並非消費性市場較常見的IPS面板，TN面板的主要供應商如京東方、友達與群創的價格策略也因此著重在上調TN產品價格以拉高產品毛利。

但長期來看，筆電面板發展趨勢仍是以IPS技術為主，身為IPS面板主要供應商之一的LGD，將於今年底前結束韓國工廠的電視面板生產，並轉以生產IT產品為主。因此，對於現階段的LGD來說，首要是維穩IPS面板的市占率，其次才是調漲價格。

但隨著消費性筆電需求逐漸加溫，其他面板廠勢必會對 IPS面板的價格調漲轉趨積極，LGD是否會順應市場走勢，還是仍是以鞏固市占率為主要考量，則有待觀察。

(旺報 )